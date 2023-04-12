Мальчику Феде, спасшему детей при атаке диверсантов, вручили медаль «За отвагу»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 37

Полтора месяца назад десятилетний мальчик спас жизнь двум девочкам, сам при этом оказавшись в шаге от смерти.

Фото, видео: Горовых Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Школьник из Брянска, спасший детей при атаке украинских диверсантов, получил правительственную награду из рук губернатора региона Александра Богомаза. В копилке Федора Симоненко теперь имеется первая и дорогая сердцу медаль — «За отвагу».

Торжественная церемония проходила в рамках мероприятия «Герои среди нас», во Дворце детского и юношеского творчества. На ней присутствовали одноклассники Федора и другие ученики той самой школы, где учится юный герой — зал приветствовал его стоя.

«Брянщина гордится тобой! Ты — наш герой!» — обратился к вышедщему на сцену школьнику ведущий мероприятия.

Как известно, решение о награждении Федора принял ранее президент России Владимир Путин. Почти полтора месяца назад, 2 марта, Юноша показал смелость, находчивость и отвагу, когда на территорию Климовского района с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа.

Под обстрел боевиков тогда попали как минимум два автомобиля, в одном из них оказался десятилетний Федор и еще две девочки. Несмотря на полученное ранение, младшеклассник не растерялся и увел маленьких пассажирок с места происшествия. Сам мальчик после инцидента попал в больницу и пережил четырехчасовую операцию по удалению пули из плевральной области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юноша из Выборга спас жизнь восьмилетней девочке, вытащив ее из пожарного колодца.

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