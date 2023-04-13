Грозная «Нона» на страже: каким оружием армия России пугает украинских диверсантов

Эфирная новость 20

Армия России пугает украинских диверсантов установкой «Нона»

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уникальную установку называют не иначе как «три в одном». Что это значит?

В Херсонской области диверсантам с правого берега Днепра ежедневно противостоят экипажи российских самоходных установок. Одна из них носит мирное имя «Нона», но это грозное оружие. И про нее говорят — «три в одном». Техника совмещает функции пушки, гаубицы и миномета.

После выстрелов кадры с квадрокоптеров подтверждают — цель уничтожена. На этот раз — это самоходная установка ВСУ «Гвоздика». И когда артиллерия прикрывает работу наших штурмовых групп, минный трал расчищает им дорогу. Сегодня появились редкие кадры работы тяжелой техники.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Разбудить финансовую энергию: когда делать денежную стрижку в апреле 2023

Последние новости

20:47
Грозная «Нона» на страже: каким оружием армия России пугает украинских диверсантов
20:34
Премьер Польши не понял заявления Макрона о важности снижения зависимости ЕС от США
20:23
ФНС представила перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
20:12
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
20:07
Страстная пятница: можно печь ли печь куличи в этот день?
19:59
«Уже 15 лет не занимаюсь сексом»: Киркоров раскрыл подробности интимной жизни

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Брижит Макрон — 70 лет: неожиданные факты о жене президента Франции
Владимир Машков сказал, каким людям нечего делать в актерской профессии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео