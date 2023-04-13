Грозная «Нона» на страже: каким оружием армия России пугает украинских диверсантов
Армия России пугает украинских диверсантов установкой «Нона»
Фото, видео: 5-tv.ru
Уникальную установку называют не иначе как «три в одном». Что это значит?
В Херсонской области диверсантам с правого берега Днепра ежедневно противостоят экипажи российских самоходных установок. Одна из них носит мирное имя «Нона», но это грозное оружие. И про нее говорят — «три в одном». Техника совмещает функции пушки, гаубицы и миномета.
После выстрелов кадры с квадрокоптеров подтверждают — цель уничтожена. На этот раз — это самоходная установка ВСУ «Гвоздика». И когда артиллерия прикрывает работу наших штурмовых групп, минный трал расчищает им дорогу. Сегодня появились редкие кадры работы тяжелой техники.
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