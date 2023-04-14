Сюрприз на сюрпризе: таро-прогноз на неделю с 17 по 23 апреля

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро с каждым днем лишь растет. Таролог Айгуль Хуснетдинова специально для 5-tv.ru составила общий таро-прогноз на неделю с 17 по 23 апреля. Она обещает быть очень интересной!

Основная энергия недели (карта Умеренность в прямом положении)

Как известно, самая первая карта — это энергия недели. Именно она определяет вектор, с которым будут развиваться события. Итак, сегодня это — умеренность. Карта умеренность говорит нам о том, что торопиться не нужно, что все происходит, когда нужно свое время в своем темпе. Поэтому если вы будете искусственно ускорять какие-то процессы, то просто потеряете свои силы и свои нервы. Эта карта говорит нам о необходимости прислушиваться к самому себе, к тому, что вообще в вашей жизни происходит.

То есть все процессы, которые вас будут тормозить, которые, к сожалению, не будут происходить, в том темпе, который вы бы хотели, они на самом деле во благо вам же. И только, возможно, позже вы увидите, почему именно так складываются события.

Финансы (карта Шестерка пентаклей в прямом положении)

Что касается финансов, карта отличная — шестерка. Не так ли? Эта карта — про деньги, про то, что вы получите все то, чего, собственно, заслуживали. Эта карта говорит нам о вознаграждениях, о том, что вам могут вернуть долги, вы можете получить какую-то премию неожиданную.

То есть если вы все это время ждали, когда же ваши усилия увенчаются успехом, то на неделе с 17 по 23 апреля все сложится в вашу пользу. Очень хорошая карта для работающих людей, то есть не для тех, кто просто сидит и мечтает о чем-то, а для тех, кто делает. Поэтому обязательно ваши усилия будут вознаграждены.

Здоровье (карта Шестерка жезлов в прямом положении)

Все, что касается здоровья, тоже будет в норме. Об этом говорит карта Шестерка. Иными словами: «Вы будете на коне!» — уверена таролог. На этой неделе можете заниматься любыми видами активности, можете планировать любые медицинские вмешательства. Ваш иммунитет будет очень хорошо отзываться на любые эксперименты.

Личная жизнь (карта Пятерка мечей в прямом положении)

В личной жизни будет преобладать пятерка мячей. Это значит, нужно запомнить простую мораль: что упало, то пропало. Если что-то в вашей жизни закончилось, то нужно сказать этому до свидания и сфокусироваться на том, что вы имеете сейчас на каких-то положительных аспектах своей жизни. И если, например, вы поругались, то эта карта говорит о том, что не нужно идти на какие-то компромиссы, нужно выждать, нужно взять какую-то паузу в отношениях.

Если вы одиноки, то эта карта советует не размениваться на такие ненужные связи, Но то, что вас не радует. Карта говорит о том, что лучше быть одному, чем с кем попало. Поэтому карта, несмотря на то, что такая грустная, она все же говорит о важности приоритетов, о том, что важно выбирать себя. Конечно, все это должно быть не в ущерб другим. То есть какие-либо действия не должны исходить из высокомерия. Это должен быть здоровый, разумный эгоизм.

Также карта говорит нам об отсутствии сожалений. Она, скорее, про то, что нужно поблагодарить то, что у вас было, сказать спасибо, сделать паузу, потому что первая карта была умеренность. Вывод: не торопитесь, и все будет ок.

Совет на неделю (карта Тройка жезлов в прямом положении)

Какой же совет могут дать карты на неделю? Верьте в будущее. Верьте в то, что все будет хорошо. Тройка — это одна из самых благоприятных карт. Она говорит о том, что, несмотря на любые невзгоды, какие у вас сейчас могут быть, она советуют думать о хорошем, думать о будущем, строить планы, подчеркнула таролог.

Весь расклад на грядущую неделю говорит нам о том, что не нужно смотреть в прошлое, нужно фокусироваться на настоящем и на каких-то своих будущих целях. И это будет самое лучшее, что вы можете для себя сделать: убрать лишнее, сказать «спасибо» и идти дальше с радостью, с уверенностью, с улыбкой. И все будет хорошо.

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