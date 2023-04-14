Московские спасатели извлекли дикого кота из окна на 41-м этаже

Московские спасатели столкнулись с неожиданными сложностями на вызове. Тот, кому нужна была помощь, не подпускал их к себе — шипел и показывал зубы. Речь про кота породы саванна — это помесь домашней и дикой кошки. И именно звериные инстинкты взяли верх. Лапа кота застряла в приоткрытом окне квартиры на 41-м этаже. При этом пострадавший готов был наброситься на любого, кто пытался приблизиться. Пришлось зайти с другой стороны.

Спасателю пришлось использовать альпинистское снаряжение и спускаться на тросе — из окна соседей сверху. Так он сумел освободить животное.