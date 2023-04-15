В Иерусалиме повысили меры безопасности в ожидании Благодатного огня

Израильские власти повысили меры безопасности в связи с ожиданием традиционной церемонии сошествия Благодатного огня. Местная полиция перешла в усиления, передает РИА Новости.

Сообщается, что стражи порядка выставили плотные заграждения на подступах к Старому городу. Благодаря им будут регулировать плотность потока верующих, которые захотят посетить церемонию.

Также отмечается, что рядом с главными входами в исторический центр представители власти установили плакаты, на которых есть подсказки: куда идти. Все надписи дублированы на нескольких языках для удобства паломников.

В 2023 году Пасха приходится на 16 апреля. Сошествие Благодатного огня происходит накануне великого светлого праздника. Как следует из полученных данных, в сам храм Гроба Господня сегодня смогут войти примерно 1,8 тысячи человек, у которых будут специальные пропуски.

Схождение Благодатного огня люди наблюдают уже более десяти веков. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет дурным предзнаменованием для всего человечества.

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