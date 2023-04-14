Россиян предупредили о внезапных «пасхальных» заморозках

Жителей центральных регионов России предупредили о так называемых «пасхальных» заморозках. В ближайшие выходные температура воздуха на улице опуститься ниже ноля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью «Известиям».

Эксперт отметил что погодные «аномалии» связаны с марафоном антициклонов. При этом синоптик заметил, что холода задержатся в центральных областях ненадолго.

«Арктический антициклон начнет прогреваться, и с воскресенья температура начнет подниматься. В ночь на субботу ожидаются заморозки практически повсеместно — не только в Подмосковье, но и в самой Москве, за исключением, может быть, центра. В восточной части ожидается снижение температуры до –4 градусов. Днем температура в этот день составит +8 … +10 градусов», — обнадежил специалист.

В заключение Шувалов добавил, что уже в начале следующей недели можно ждать серьезного потепления.

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