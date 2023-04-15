Кто пытался подорвать премьера Японии и зачем: подробности

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 22

Покушение на премьера Японии мог совершить 24-летний мужчина из префектуры Хего

Кто пытался подорвать премьера Японии и зачем: подробности

Фото: Reuters / KYODO

Читайте нас в: Дзен Новости

Чиновник призвал полицию обеспечить защиту VIP-персон.

Стало известно имя предполагаемого участника покушения на японского премьера Фумио Кисиду. Как известно, инцидент случился утром, 15 апреля, в городе Вакаяма — на месте, где должен был выступать политик, сработало взрывное устройство. Его, по предварительной версии, подбросил из 24-летний мужчина из префектуры Хего Рюдзи Кимура, рассказывает URA.RU со ссылкой на издание Kyodo news.

«Согласно следственным источникам, на месте происшествия был арестован 24-летний мужчина из префектуры Хего Рюдзи Кимура», — говорится в материале.

Сейчас, как заявил сам премьер, полицейские выясняют главный мотив подозреваемого. Вместе с тем, выступая в другом городе, он подчеркнул, что инцидент не должен нарушить избирательный процесс.

«Вместе со всеми вами мы должны продолжать выборы», — сказал он.

При этом призвал Национальне полицейское агентство обеспечить защиту VIP-персон.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, на которое попал момент взрыва перед выступлением премьер-министра Японии.

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 22%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Покой нам только снится: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

Последние новости

17:11
Кто пытался подорвать премьера Японии и зачем: подробности
16:58
Как правильно вернуться к привычному рациону после Великого поста?
16:36
«Не теряю надежды»: арестованный репортер WSJ написал родным на русском языке
16:23
Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о скором контрнаступлении ВСУ
16:12
Полиция ликвидировала четверых боевиков в Ингушетии
15:56
Силы быстрого реагирования Судана захватили президентский дворец

Сейчас читают

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Семья остановилась в старинном шведском отеле и увидела в столовой портрет сына
Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео