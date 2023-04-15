Момент взрыва перед выступлением премьер-министра Японии попал на видео

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Игорь Рязов
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По предварительным данным, Фумио Кисида не пострадал. Нападавшего задержали правоохранительные органы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; соцсети; 5-tv.ru

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Момент взрыва перед выступлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды попал на видео. Оно распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно обеспокоенных людей. Многие из них что-то снимают на телефоны — предположительно, задержание нападавшего. Вдруг раздается громкий взрыв. Испуганные люди начинают разбегаться.

Инцидент произошел в городе Вакаяма непосредственно перед началом речи Фумио Кисиды. Он должен был выступить с речью, приуроченной к выборам в окружную Палату представителей.

По данным NHK, премьер-министра эвакуировали, он в безопасности. Среди других собравшихся на мероприятие людей тоже никто не пострадал.

Предполагаемого нападавшего задержали. Уточняется, что сначала он бросил дымовую шашку. Когда мужчину начали задерживать, раздался взрыв. Сейчас его мотивы выясняет полиция.

Стоит отметить, что в Японии очень болезненно относятся к происшествиям во время выступлений политиков. Причина этого - убийство бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. В него дважды выстрелили в упор из самодельного дробовика 8 июля 2022 года в городе Нара. Раненого 67-летнего политика доставили в больницу, где он вскоре скончался.

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