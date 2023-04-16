Врач Станкевич считает, что правильней всего будет — обратиться в медпункт или самостоятельно снять клеща и отвезти в лабораторию. Но как это сделать?

Весной клещи начинают свою активную жизнь. Эти обитают в парках и лесах и в саду, где с наступлением тепла так любят гулять люди. И всем известно, что клещи являются переносчиками различных опасных заболеваний. Издание URA.RU перечислило информацию о защите от вредителей и о том, как нужно действовать при укусе.

Где обитают клещи

Клещи живут в высокой траве, где-то от семи сантиметров и кустарников. Люди могут встретить паразитов:

на тропинках в лесу;

на лесных опушках, где есть источник тепла;

на пастбищах;

возле реки и ручьев;

на дачных участках и в саду;

в городских парках и скверах, где нет было обработки от вредителей.

Чем ниже растения на местности, тем безопаснее место для людей и питомцев. Более того, паразиты живут в еловом, березовом и смешанных лесах. Не по душе им хвойный лес.

Профилактика и защита

Специалисты советуют носить закрытую и светлую одежду. Также важно брать с собой на природу противоклещевые спреи и часто осматривать себя после прогулок на природе.

Чтобы защититься от энцефалита, врачи рекомендуют привиться. Такая процедура делается в два этапа, минимальный интервал между которыми равен одному месяцу. Через год нужно пройти ревакцинацию.

Домашним животным лучше всего надевать противоклещевые ошейники и наносить спреи. Аэрозолями лучшее опрыскивать крупных собак.

Что делать, если укусил клещ

Если такое все-таки случилось, то важно снять клеща без резких движений. Если есть возможность, то нужно обратиться в ближайший травмпункт.

Кандидат медицинский наук Любовь Станкевич считает, что после обнаружения присосавшегося клеща, правильней всего будет обратиться в медпункт или самостоятельно снять клеща и отвезти его в лабораторию.

Чтобы самостоятельного удаления паразита врачи рекомендуют:

Взять пинцет, крепкую нитку или специальную ручку-лассо, которые продаются в аптеках. После этого клеща нужно аккуратно снимать выкручивающими движениями.

После того как паразита удалили, место нужно обработать йодом, раствором хлоргексидина или другим антибактериальным средством.

Если после удаления на коже осталась черная точка, то это означает, что голова клеща все еще находится в теле. В таком случае необходимо обратиться к медикам.

Клеща нужно будет отнести на анализ. Его необходимо поместить в банку или контейнер, после чего плотно закрыть сосуд. Врач Станкевич отметила, что клеща нельзя ничем поливать, чтобы он был пригоден для исследований. Его следует доставить в лабораторию в ближайшие два дня.

Страховка на случай энцефалита

Зная об опасных последствиях укуса клеща, у россиян есть возможность получить страховку. Если она есть, то страховая компания покроет расходы на лечение в платных клиниках. Также благодаря ей будут покрыты траты на лекарства и другие профилактики лечения после укуса.

В страховку от клеща входят:

медосмотр врача-инфекциониста;

удаление клеща и обработка укуса;

лабораторные исследования клеща в лаборатории на все другие возможные инфекции;

введение иммуноглобулина при положительном результате анализов в первые два дня после укуса;

анализ крови, если нет возможности исследовать паразита;

стационарная диагностика и лечение, если есть подозрения на другие заболевания;

если врачи считают, что у заболевания есть развитие, то гарантируется обследование, лечение и госпитализация.

Сумма страховки в России зависит от региона. Например, в Москве взрослому страховка обойдется в 390 рублей, а сумма покрытия расходов в один миллион рублей.

Какие болезни может передавать клещ

Клещи разносят такие заболевания, как энцефалит и боррелиоз. Если вовремя не обратиться к специалисту, то болезни могут привести к инвалидности или даже летальному исходу. Также человек может заразиться гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом.

Признаками клещевого энцефалита являются:

слабость;

повышение температуры до 38 — 40 градусов;

головные боли;

тошнота и рвота.

Симптомы боррелиоза обусловлены образованием розовых пятен на месте укуса. При этом они постепенно возрастают и приобретают кольцевидное строение с яркими и красными краями. Эти признаки проявляются в течение 10 — 14 недель после укуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России обнаружили новый опасный вирус, передающийся человеку от клещей.