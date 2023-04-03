В России обнаружили новый опасный вирус, передающийся человеку от клещей

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Алексей Панков
Алексей Панков 16

Ученые предупредили, что география его распространения достаточно велика.

В России обнаружили новый опасный вирус, передающийся человеку от клещей

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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В Азиатской части России был обнаружен новый вирус Хасеки, передающийся через укусы клещей. Соответствующим заявлением поделились представители Национального проекта «Наука и университеты» в интервью Газете.ру.

Как показали проведенные анализы, новое заболевание близко к вирусу Bole 4, ранее обнаруженному в Европе, Африке, Азии и Карибском регионе. Обычно он передается членистоногими, к которым относятся клещи, комары и некоторые другие виды.

По словам специалистов, укус инфицированного насекомого может стать причиной развития таких заболеваний, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и других.

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«Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире», — заявил старший научный сотрудник Центра «Вектор», кандидат биологических наук Михаил Карташов.

Впервые информация о заражении новым вирусом появилась во Владивостоке в 2011–2012 годах. Больные жаловались на лихорадку в течение трех-пяти дней с острым респираторным синдромом. При этом провести генетический анализ вируса Хасеки ученые смогли лишь спустя десять лет.

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