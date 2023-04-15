Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 227

Церемония традиционно проводится накануне светлого праздника Пасхи.

Фото, видео: Omer Messinger / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В эти минуты в Иерусалиме православные христиане ожидают снисхождения Благодатного огня. Пятый канал ведет прямую трансляцию из храма Гроба Господня, где и произойдет чудо.

Благодатный огонь — это явление, которое является одним из главных символов праздника Пасхи в православной традиции. Он символизирует воскрешение Иисуса Христа и означает свет Божий, который приходит на землю.

Согласно верованиям, Благодатный огонь возникает в храме Гроба Господня в Иерусалиме, куда приходят верующие для того, чтобы принести свои свечи, символизирующие Христа как свет мира. Очаг в Гробе Господнем зажигается мистическим образом, без помощи человеческих рук и с помощью Небесных сил. Затем огонь передается верующим во всех храмах и церквях на протяжении всего года. Благодатный огонь считается символом небесного света, благости и спасения.

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 22%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Покой нам только снится: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

Последние новости

14:22
«Больной» перфекционизм: от какого расстройства страдает комик Ваня Усович
14:09
Армия России взяла под контроль два квартала Артемовска
13:50
Холода покинули края: в каких регионах России наступила весна
13:43
Кулич преткновения: как не «убить» поджелудочную за пасхальным столом
13:34
Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме
13:28
Дуглас Макгрегор: украинские солдаты хотят убить Владимира Зеленского

Сейчас читают

Что такое высшая степень боеготовности, объявленная Шойгу
Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
В Генштабе оценили возможность второй волны мобилизации в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео