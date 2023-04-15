Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Православные верующие считают это настоящим чудом, символом мира и благости.
Фото, видео: Ilia Yefimovich / ТАСС; 5-tv.ru
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 5-tv.ru ранее вел прямую трансляцию с места событий.
Православные верующие считают это настоящим чудом, символом мира и благости. Традиционно, церемония проходит накануне светлого праздника Пасхи, дата которой год от года разнится.
Российская делегация прибыла в Иерусалим за несколько часов до начала церемонии снисхождения огня. В Россию его доставят сегодня в ночь с 15 на 16 апреля.
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