«Что за гадость»: «адское» рагу от домработницы Волочковой произвело фурор

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Полина Долгова
Полина Долгова 439

Рецепт «адского» рагу от Волочковой: острый перец, пекинская капуста и соевый соус

«Что за гадость»: «адское» рагу от домработницы Волочковой произвело фурор

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Балерина показала особенный рецепт блюда, который заставил поклонников ужаснуться.

Всего пару лет назад Анастасия Волочкова часто страдала от нападок хейтеров, которые говорили ей, что она толстая и похожа на мужчину. Злопыхатели считали, что блондинка слишком большая для балерины.

Несколько килограммов Волочкова набрала уже после того, как окончила профессиональную карьеру балерины. Но даже в этом весе знаменитость выглядела здоровой и красивой женщиной. Все изменилось после того, как блондинка поддалась мнению завистников и стала истощать себя диетами.

Волочкова пересмотрела свой рацион и стала питаться исключительно овощами и супами. В результате такой диеты она почти обрела прежнюю форму, но эта победа ее не остановила. Так, «королева шпагата» продолжила нагружать свое тело, она ежедневно проводит в тренажерных и балетных залах по несколько часов и ест как Дюймовочка — всего одно вареное яйцо в день.

Из-за такого поведения, злопыхатели стали критиковать балерину в обратном направлении. Поклонники просят женщину отказаться от строгой диеты. Но, к сожалению, Волочкова больше не слушает советы пользователей.

Недавно Волочкова показала кулинарный шедевр от своей домработницы по имени Лола. Она опубликовала фото низкокалорийного рагу. Пользователи тут же обозвали блюдо «адским», в его состав вошли: острый перец, пекинская капуста и соевый соус.

«Дайте ей нормальной еды»;

«Что за гадость»;

«Снимает похмелье, но не дает калорий»;

«Вы себя просто засушили», — пишут подписчики в Instagram*.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова заявила, что подавшее на нее в суд ТСЖ задолжало ей четыре миллиона.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Что за гадость»: «адское» рагу от домработницы Волочковой произвело фурор

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