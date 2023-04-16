Идеальный подсчет: в России разрабатывают электронные реестры

«Белый» или «черный» список депутаты еще не решили.

Судя по всему идея электронных реестров становится в Думе все популярнее, на этой неделе кроме воинского призыва депутаты озаботились также интернет-курсами личностного роста.

Есть идея ввести лицензирование для бизнес-коучей, проверить их на наличие профильного образования. Посчитать всех в конце концов и составить реестр — «белый» или «черный» депутаты еще не решили.

Как подсчитали «Известия» — девять самых богатых организаторов онлайн-курсов за прошлый год заработали более четырех миллиардов рублей. Причем далеко не все фамилии даже были на слуху, пока против самых успешных продавцов успеха — Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной не завели уголовные дела за махинации с налогами. Реестр инфоцыган, подозреваю, будет пользоваться популярностью не меньшей чем реестр повесток.