«Все строилось на страхе»: Аксенова рассказала об опыте разрушительных отношений

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 211

Актриса Любовь Аксенова в юности пережила абьюзивные отношения

«Все строилось на страхе»: Аксенова рассказала об опыте разрушительных отношений

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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С годами актриса поняла — этот опыт лишним не был.

Актриса Любовь Аксенова, которая уже десять лет счастлива с продюсером и режиссером Павлом Аксеновым, вспомнила, как в юности переживала разрушительные и токсичные отношения. Тогда партнер настолько подавлял ее, что ей казалось, будто во всех проблемах виновата лишь она сама.

«Человек мог пропасть на неделю безо всякого повода. Я постоянно чувствовала себя виноватой. Любая небезупречность с моей стороны вызывала обвинения. Я постоянно переживала, что со мной что-то не так. Все строилось на страхе потерять отношения», — поделилась она в интервью с РИА Новости.

Чтобы справиться и не потерять себя, Аксенова общалась с подругами и родителями. Все они в один голос твердили, что подобные отношения — не норма. Но знаменитость не слушала никого, набиралась своего опыта. Только лишь повзрослев, поняла — такой союз пора заканчивать.

«Я повзрослела и в какой-то момент поняла, что тогда именно такой опыт был мне нужен. Потому что психологически здоровый человек не будет терпеть манипуляции», — подытожила она.

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