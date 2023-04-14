Челябинский «лесопарковый маньяк», отсидевший почти 20 лет, может быть невиновен

Челябинский маньяк Александр Корочкин, осужденный в 2004 году за серию убийств и изнасилований, может быть непричастен к преступлениям. Почти спустя 20 лет после резонансной истории следствию удалось неожиданно раскрыть новые детали. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Корочкин был осужден за преступления, которые совершались в одном из челябинских лесопарков. За это маньяк даже получил прозвище «лесопарковый маньяк». По версии следствия, он портил свидания гуляющим влюбленным парочкам — мужчин расстреливал, а их женщин насиловал.

Правоохранительные органы буквально через месяц после серии резонансных историй сообщили о поимке извращенца. Корочкин свою вину признавать отказывался, орудие убийства найдено не было, да и четких улик по делу не предоставили. Адвокат подозреваемого указывал на нарушения, однако суд решил отправить Корочкина за решетку на 20 лет.

Примечательно, что после поимки злоумышленника преступления с узнаваемым почерком продолжились. «112» удалось найти информацию, как минимум, о пяти подобных случаях. Совпадало даже оружие, с помощью которого были совершены убийства.

Уже в следующем году Корочкин готовится выйти на свободу, однако в деле «лесопаркового маньяка» вскрылись новые обстоятельства. В 2022 году в Челябинске умер пожилой охотник, в чьих вещах был найден пистолет. После проверок по базам и экспертиз было установлено, что это, вероятнее всего, — тот самый пистолет, с помощью которого были совершены убийства почти 20-летней давности.

Следовали изучают новые факты.

Ранее 5-tv.ru писал, что серийный маньяк объяснил принцип выбора своих жертв.