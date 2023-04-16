В России вырос спрос на сотрудников старше 50 лет

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Больше всего вакансий на производстве, в образовании и здравоохранении.

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Как пишут «Известия», в марте число таких предложений увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом. По мнению экспертов, сотрудники 50 плюс быстро находят общий язык с коллективом, не просят слишком высокую зарплату и готовы идти на компромиссы.

Больше всего вакансий на производстве, в образовании и здравоохранении. Кстати, ряд вузов открывают курсы повышения квалификации для специалистов старше 50 лет. Чаще всего они хотят повысить компьютерную грамотность.

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