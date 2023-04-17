Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с коллегами-дипломатами отправился в турне по странам Латинской Америки. В ходе рабочей поездки он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Как сообщил пресс-центр внешнеполитического ведомства, в путешествии российская делегация проведет пять дней, с 17 по 21 апреля.

Накануне вылета в Telegram-канале МИД РФ появилось видео из самолета, в котором Сергей Лавров вылетел из Москвы. Сопровождающим журналистам довелось не только снять министра, но и получить от него пасхальное угощение.

«Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым отправляется навстречу новым вызовам. Перед вылетом в латиноамериканское турне, уже на борту самолета, Сергей Викторович поздравил журналистский пул и подарил пасхальные кулич и яйца. В ответ журналисты отправили министра в космос, подчеркнув, что для российской внешней политики и целого мира мало», — сказано в публикации ведомства.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему американская сторона не давала Лаврову и делегации из России аккредитацию на участие в важном событии — дипломаты не могли получить визы, чтобы присутствовать на заседании Совета безопасности ООН, где с апреля председательствует Москва. И хотя спустя сутки дело сдвинулось с мертвой точки, визовый вопрос остается на повестке и беспокоит, в том числе, российских журналистов, которые планируют транслировать событие.