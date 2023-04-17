Дом музыки под руководством Сергея Ролдугина проведет мастер-классы для молодых музыкантов

Девятнадцать молодых музыкантов из разных городов России получили возможность пройти «Высшие исполнительские курсы», на которых секреты мастерства откроют лучшие виртуозны мира. Проект поможет подготовиться к будущим конкурсам и выступлениям. Свой мастер-класс проведет и народный артист России Сергей Ролдугин. Занятия пройдут в предгорьях Северного Кавказа. В месте, которое вдохновляло великих композиторов, побывал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Там, где чуть больше столетия назад Сергей Рахманинов лично исполнял на рояле свой вокализ, сегодня вновь звучит его пронзительная мелодия. Предгорье Северного Кавказа — места, где бьет ключом источник творчества.

«Это место имеет очень большую энергетику и дает многим музыкантам большой подъем», — говорит участник проекта Даниил Чжан.

Уникальный проект «Высшие исполнительские курсы» — в Ессентуках, городе, который видел и помнит многих гениев музыки. Молодые виртуозы живут и поднимаются по той же кованой лестнице, что и Шаляпин, который приезжал сюда многие годы… И получают новый импульс для творчества.

«Уровень этот очень высокий. Ребят тщательно отбирают, они присылают свои кроме заявок они присылают свои видео исполнения и комиссия слушает их и отбирает», — рассказывает заслуженный артист РФ, профессор ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Мндоянц.

Курсы для тех, кто с музыкой на всю жизнь. Девятнадцать молодых исполнителей из разных городов России, талантливых и постоянно растущих в своем мастерстве. Почти все готовятся к высоким конкурсам. Мастер-классы — возможность приблизится к совершенству.



Уже на этой неделе Петр сыграет сонату Прокофьева на Дельфийских играх. Сочинение — эталон, по которому во всем мире оценивают мастерство флейтистов. Игра на королевском инструменте — с ее, казалось бы, легким и воздушным звучанием — требует титанической отдачи.

«Целиком соната четыре части — на 26 минут. Для флейты это достаточно большое время. Потому что у флейты даже концерты, которые Гранд-концерт — это 22 минуты, то есть потому что духовой инструмент», — говорит участник проекта Петр Худоногов.

«Я очень рад этому, что воспринимают моментально. И буквально вот течение там двух-трех минут вдруг меняется то, что, казалось бы, невозможно поменять. Меняется, потому что люди восприимчивые, обучаемые, они хотят», — рассказывает заслуженный деятель искусств РФ, профессор РАМ им. Гнесиных Владимир Кудря.

Готовится к конкурсу — и 19-летний скрипач Александр Папушев. Ему рукоплескали уже не только в России, но в Китае, Италии, Испании. С инструментом он не расстается по шесть часов в день.

«Это возможность научиться чему-то новому у другого профессора. Это взгляд со стороны, еще один, это всегда важно для музыканта», — рассказывает Александр.

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист Сергей Ролдугин подчеркивает — для профессионала важен каждый, даже самый маленький шаг в творчестве. Чем выше мастерство — тем тяжелее достигать новых высот.

«Каждая маленькая подвижка — это огромный труд и героизм, если ты завоевал новую ступень, в отличие от дилетантского подхода — „просто получать удовольствие“. Знаменитая притча о Шаляпине, когда он ехал с извозчиком, и извозчик говорит: „А ты, барин, работаешь?“ Он говорит: „Да пою я“. А тот отвечает: „Ну петь-то мы все поем“. Тут тоже самое. Разница между дилетантом, даже талантливым дилетантом, и профессионалом — огромна! Огромна она», — сказал Ролдугин.

Наставники щедро делятся опытом. Ведь об этом не напишут даже в самых лучших учебниках.

«Очень люблю учиться, тем более, когда такой мастер, как Сергей Павлович. Тем более, что мы здесь получаем горсти вот этих бесконечно полезных советов, он рассыпает на нас», — рассказывает участник проекта Василий Степанов.

Но окончательное слово за сценой и за зрителями. В этой филармонии блистали Айседора Дункан и Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и Давид Ойстрах — пришло время новых имен.

«До начала большого пасхального концерта еще полчаса — а зал полон. Он рассчитан на 700 зрителей — все билеты проданы», — сказал журналист.

Встретили исполнителей очень тепло. Они будто сердцем прикоснулись к великим сочинениям. И зрители это, безусловно, почувствовали.

«И Пасха, и они передают всю энергию залу. Видите, как зал радуется? Мы просто наслаждаемся», — рассказывает зритель концерта Татьяна Силина.