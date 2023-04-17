Через щетку или поцелуи: стоматолог рассказал, как передается кариес

Врач отметил, что в отдельной группе риска находятся маленькие дети, так как у них не сформировалась собственная микрофлора рта.

Может ли кариес передаваться через поцелуй или чужую зубную щетку? На этот вопрос в беседе с aif.ru ответил стоматолог-ортодонт Андрей Жук.

Специалист отметил, что кариес — это патологический процесс, появляющийся в твердых тканях зуба из-за микробов. В процессе жизнедеятельности те продуцируют кислоту, которая омывает зубы. Для противостояния ей выделяется кальций. Однако, если его уходит слишком много, структура эмали разрушается, бактерии попадают внутрь, где начинают размножаться. Это приводит к разрушению зуба.

По словам врача, кариес не передается воздушно-капельным путем при общении с другими людьми. Однако при частых поцелуях микрофлора, в которой много бактерий стрептококков, может оказаться в ротовой полости другого человека. При этом количество вредных микроорганизмов должно исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами. По той же причине кариес не может передаваться при употреблении пищи из одной посуды или с помощью одних столовых приборов.

Однако все это относится только к взрослым людям. Риск заразиться кариесом подобным образом у детей гораздо выше. И чем моложе ребенок, тем риск выше. Дело в том, что у новорожденных нет собственной микрофлоры. В течение первых двух недель бактерии активно заселяют кожу, слизистую оболочку и полость рта.

«Основными источниками бактерий, которые заселяют детский организм, становятся самые близкие люди малышей. Велика вероятность, что микрофлора полости рта ребенка будет фактически идентична микрофлоре полости рта его родителей», — заявил специалист.

Читайте также Врачи Росгвардии открыли пункт неотложной помощи в поселке под Херсоном

Также стоматолог добавил, что использование одной зубной щетки может стать причиной появления кариеса. Дело в том, что щетинки — это идеальное место для скапливания бактерий. И промыть щетку таким образом, чтобы полностью от них избавиться — нереально.

Кроме того, специалист дал несколько полезных советов, которые помогут не допустить распространения патологии.

Каждый член семьи должен использовать собственную зубную щетку. Родителям маленьких детей стоит уделять повышенное внимание чистоте собственной полости рта. Не стоит принимать пищу из общей тарелки. Чистить зубы необходимо дважды в день. После употребления пищи (в особенности, фруктов и сладостей) необходимо полоскать рот. А от употребления леденцов и ирисок лучше и вовсе отказаться. Каждые полгода стоит проводить профессиональную гигиену полости рта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Полины Гагариной сломался зуб прямо во время исполнения песни. Выступая на дне города и исполняя новую композицию, артистка случайно ударилась ртом о микрофон.