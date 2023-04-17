Власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана Минниханова

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Рустам Нургалиевич прибыл в Кишинев, но его так и не выпустили из самолета.

Власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана Минниханова

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Лидер Татарстана Рустам Минниханов оказался нежелательным гражданином для правительства Молдавии, поэтому ему отказали во въезде в страну и не выпустили из самолета. Об этом стало известно от самого главы республики, он отправил видео с новостью для Gagauznews.

По словам Минниханова, из-за сложившихся обстоятельств он не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов в Комрате.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе», — сообщил глава Татарстана в своем видеообращении.

Известно, что Минниханов прибыл в столицу Молдавии по приглашению депутатов парламента страны и парламентариев Гагаузской автономии, чтобы принять участие в мероприятии. Однако план так и не свершился из-за решения молдавских властей.

Стоит отметить, что ранее в МИД России обещали принять ответные меры в случае присоединения Молдавии к антироссийским санкциям Запада. Это случилось после того, как вице-премьер, глава МИД страны Николай Попеску заявил о запрете на въезд и блокировке активов десяти россиян со стороны Кишинева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Молдавии продолжают загонять своих граждан в «новостное подполье».

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