«Переполняли чувства»: Виктория Боня об откровенном разговоре с экс-супругом
Телеведущая Виктория Боня рассказала о недавней встрече со Смерфитом
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Звезда разрыдалась. Как оказалось, в их отношениях было много недосказанного.
В 2017 году Виктория Боня заявила, что разводится с сыном крупного европейского бизнесмена Алексом Смерфитом. Их роман длился семь лет. Блогер не раз отмечала, что все случилось без громкого скандала и ругани, несмотря на то, что у них осталась дочь Летиция. При этом только недавно Боня вывела бывшего на откровенный разговор.
Год назад телеведущая встретила экс-супруга в аэропорту в Мадриде, она предложила ему приехать на ретрит. Он ответил, что после произошедшего в отношениях не сможет быть долгое время рядом.
«Я поняла, что отпустила и пошла дальше, а он еще помнит», — рассказала знаменитость в интервью каналу «Начало» на YouTube.
Но позднее Боня задумалась о еще одной встрече со Смерфитом. И это произошло. Женщина села перед экс-супругом и начала плакать. У нее текли слезы, она извинилась за то, что не могла отдавать себя полностью в отношениях. Он в свою очередь чувствовал себя одиноким.
По словам Бони, в их отношениях не было грязи — измен, предательств. Но модель больше занималась поиском себя и работой. Она переехала в другую страну. Ей хотелось чувствовать себя независимой.
«Алекс позволял мне работать, но ему было одиноко», — призналась 43-летняя Боня.
После расставания знаменитость осталась жить в Монако. У нее были влюбленности и романы, но пока ни один из них не закончился свадьбой.
Сама телезвезда уже признавалась, что хочет создать счастливую семью и снова стать мамой. Возможно, в скором времени это желание сбудется. Как минимум, модель хочет еще одного ребенка, а лучше всего — большую семью и внуков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня разоткровенничалась о возрасте и внешности.
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