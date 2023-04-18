Кейт Миддлтон «вытравила» Меган Маркл с коронации Карла III

Королевские эксперты уверены, что отсутствие жены принца Гарри на церемонии — не совсем ее решение.

Отсутствие Меган Маркл на коронации Карла III — не ее собственное решение, а результат стараний Кейт Миддлтон. Как объяснили королевские эксперты в материале Daily Mail, жены британских принцев давно не ладят: у них с самого начала были натянутые отношения, которые усугублялись чередой скандалов и окончательно испортились в день смерти королевы Елизаветы II. В сентябре 2022-го Кейт не смогла проститься с умирающей родственницей из-за Меган, и теперь настало время для мести.

Елизавета II доживала последние дни в шотландской резиденции Балморал. Когда состояние монарха ухудшилось, вся родня отправилась попрощаться, в том числе и живущий в США принц Гарри. Маркл и Миддлтон не присутствовали — так решил сын королевы принц Чарльз (Позже, приняв монархию в наследство, он взял имя Карл III. — Прим. ред.). Он объявил, что в резиденции примут только детей и внуков Елизаветы II.

У этого решения было простое объяснение. На самом деле королевская семья не хотела видеть в резиденции Меган Маркл. И чтобы не отказывать только ей и не устраивать очередной скандал, жене принца Уильяма пришлось остаться дома с детьми. Миддлтон очень хотела проводить Елизавету II в последний путь, но пожертвовала своими интересами. И затаила обиду на Маркл.

«Король сказал, что с королевой должны быть только дети и внуки. Он хотел подчеркнуть, что „женам не подобает присутствовать“… В частном порядке он хотел сказать, что именно Меган не приветствуется», — сказал королевский биограф о решении Чарльза.

Отмечается, что сын Елизаветы II лично обратился к невестке с просьбой подыграть ему. Та отчаянно хотела попрощаться с королевой, но согласилась. Впрочем, и Гарри не успел попрощаться с бабушкой, когда он приземлился в Великобритании, она уже скончалась. И повода привести жену так и не появилось. Эксперты уверены — Кейт не забыла того удара, и именно она запретила Меган приезжать в мае на коронацию Карла III — предупредила, что если та появится, унижения ей не избежать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Карл III намерен помирить принца Гарри с остальными членами семьи под предлогом встречи на коронации.