Карл III хочет примирить членов семьи на коронации: на что готов пойти?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Карл III хочет примирить членов семьи на коронации

Карл III хочет примирить членов семьи на коронации: на что готов пойти?

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Простит ли будущий король герцога Йоркского принца Эндрю, которого обвинили в изнасиловании? У что будет с Гарри и Меган Маркл?

Король Великобритании Карл III надеется, что сможет наладить отношения членов почетной семьи во время церемонии коронации. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Известно, что монарх был счастлив узнать о согласии младшего сына Гарри посетить торжественное мероприятие. Для короля этот пункт очень серьезен, потому что он мечтает о поддержке обоих наследников. В том числе визит герцога Сассекского дает надежду Карлу III, что разногласия между родственниками можно преодолеть.

Отношения в семье особенно испортились после публикации мемуаров принца Гарри под названием «Запасной».

Также в издании сообщается о желании британского короля помириться с герцогом Йоркским принцем Эндрю. Ранее его выгнали из Букингемского дворца после обвинений в изнасиловании.

На днях стало известно, что принц Гарри согласился посетить коронацию отца. Однако жены Меган Маркл с ним не будет. Герцогиня предпочла остаться в Калифорнии вместе с детьми. Именно в день мероприятия сыну Сассекских Арчи исполнится четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Принцу Гарри поставили условия на время коронации Карла III.

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