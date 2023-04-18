Анастасия Волочкова прокомментировала арест приставами трех ее автомобилей

На сайте ФССП появилась информация о задолженности балерины в 360 тысяч 500 рублей.

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала очередной скандал с собой в главной роли. В СМИ появилась информация, что якобы артистка задолжала государству крупную сумму. Соответствующие данные появились также на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). На портале сообщается, что долг составляет 360 тысяч 500 рублей, пишет KP.RU.

Однако балерина, судя по всему, не сильно озабочена финансовыми вопросами и до звонка журналистов о своих «проблемах» ничего не знала. В интервью ситуацию с арестом машин Волочкова назвала «каким-то бредом». По мнению танцовщицы, ей повезло и одновременно не повезло добиться славы. Вот теперь и приходится день за днем слушать о себе сказки.

«Многим людям просто хочется привлечь к себе внимание и самый простой вариант — это упомянуть имя Анастасии Волочковой, которое я зарабатывала многолетним трудом. Это просто бред какой-то. Сочинить могут любые люди и про кого угодно», — заявила артистка.

Как подчеркнула Волочкова, слухи о ее задолженностях разбиваются о факты. Например, один из автомобилей, который якобы арестован, не стоит в гараже селебрити уже 20 лет. Эту машину украли давным-давно. Как приставы могли наложить ограничение на несуществующее транспортное средство, балерине не известно.

В чем Анастасия Волочкова бесспорно права — ее имя действительно годами не сходит с первых полос. И если даже нет веского повода, публика находит, что обсудить. Особым вниманием пользуется личная жизнь знаменитости. А так как в ней мужчины надолго не задерживаются, и на смену одному всегда приходит новый, почва для пикантных разговоров получается крайне питательная. Но звезда не стыдится своей любвеобильности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Волочкова объяснила частые перемены на романтическом фронте.