Волочкова объяснила частые перемены в личной жизни: «У меня есть на это право»

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 53

Анастасия Волочкова призналась, что никогда не бывает одна

Волочкова объяснила частые перемены в личной жизни: «У меня есть на это право»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Балерина призналась, что сексуальная энергия бьет из нее ключом.

Анастасия Волочкова постоянно привлекает внимание подписчиков своим эпатажным поведением и бурной личной жизнью. Женщина в почетном возрасте, ей уже 47, не успевает расстаться с одним кавалером, как тут же в поле зрения появляется другой. Так, минувшей зимой подписчики обсуждали ее роман с Дмитрием Дюраном.

Артистка даже заявляла, что собирается замуж за кондитера, но в итоге их свадьба в Лапландии сорвалась, а отдыхать на Мальдивы балерина улетела одна.

Волочкова заявила, что история про свадьбу была розыгрышем, сообщает Teleprogramma.pro. Артистка добавила, что в скором времени она снова улетит на свой любимый курорт. В этот раз ситуация кардинально другая — с Волочковой отправится на Мальдивы новый возлюбленный. Кто он? Конечно же, неизвестно.

Однако недавно Волочкова похвасталась дорогим подарком — классическое кольцо с внушительным бриллиантом. Очень похожее на обручальное.

Примечательно, что за пару дней до подарка она намекнула на перемены в личной жизни, выложила фото, сделанное во время ночного свидания — прогулки на Красной площади. Рядом, очевидно, был мужчина, но лицо его осталось скрыто границами кадра.

В интервью знаменитость рассказала, что никогда не бывает одна.

«Так сложилось в моей жизни, что как только завершается один роман, тут же начинается другой. Я никогда не бываю одна, и это такое счастье! Считаю, что у меня есть на это право», — заявила Волочкова.

Она отметила, что сексуальная энергия бьет из нее ключом, а завистники не могут этого простить. Так как рядом с ней может быть не всякий мужчина, ведь балерина предъявляет завышенные требования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «адское» рагу от домработницы Волочковой произвело фурор.

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