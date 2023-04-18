Коммерческая выгода? «Большая семерка» просит Россию продлить зерновую сделку

Доля гуманитарных поставок из Украины выглядит смехотворно на фоне общего количества вывезенного продовольствия.

Министры иностранных дел стран G7 уверены, что зерновая сделка имеет первостепенную важность, поэтому просят российскую сторону не ограничивать срок ее действия. Об этом сообщается в совместном заявлении по результатам встречи.

«Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия, а также дать возможность работать черноморской зерновой сделке максимально эффективно и на неограниченный срок», — говорится в документе.

Еще в июле прошлого года Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта текущего года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Киев требует, чтобы сделку продлили на 120 дней.

К слову, недавно в МИД РФ заявили о коммерческой выгоде для Украины от зернового соглашения. В ведомстве указали на то, что часть гуманитарного экспорта по линии Всемирной продовольственной программы ООН (543 928 тонн — Прим. ред.) «выглядит смехотворно» по сравнению с общим количеством вывезенного продовольствия (27,7 миллиона тонн — Прим. ред.). При этом, даже такие маленькие поставки Незалежная хочет использовать в корыстных целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры о поставках украинского зерна через Польшу окончательно провалились.