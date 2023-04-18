Переговоры о поставках украинского зерна через Польшу окончательно провалились
RMF: польский министр Телюс заявил о полном провале переговоров с Украиной по сельхозпродукции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru
Обойти «зерновую сделку» Украине никак не удается.
Переговоры о транзите украинского зерна через Польшу — окончательно провалились! Об этом, как сообщила местная радиостанция RMF, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс.
Это связано с тем, что стороны пока не в состоянии выработать механизмы перевозки товара, которые давали бы гарантии и удовлетворили польских аграриев. Ранее к запрету на импорт киевских зерна, овощей и фруктов присоединилась Словакия — закон вступит в силу уже с завтрашнего дня.
Также предложение поддержала Венгрия. Основная претензия аграриев к сельскохозяйственной продукции из Украины — плохое качество товара. Под бойкот попали в том числе и масличные культуры.
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