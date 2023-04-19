«Не лицо, а гармошка»: Прохор Шаляпин ответил, нужно ли мужчинам ухаживать за собой

Певец предпочитает естественную красоту, при этом не прочь в будущем обратиться к помощи пластических хирургов.

Прохор Шаляпин положительно относится к мужчинам, которые ухаживают за своей внешностью. Своими мыслями по поводу мужской косметологии артист поделился на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023».

«Важная задача для любого человека — выглядеть хорошо. <...> Никто не хочет стареть», — считает артист.

По мнению Шаляпина, мужчины делятся на два типа: те, которые заботятся о своем внешнем виде, и те, которые пренебрежительно относятся к здоровью и не ухаживают за собой. Последние начинают пожинать плоды своих действий уже после 50 лет.

«И начинают удивляться, откуда такие морщины от шарпея. Не лицо, а гармошка. А потому что всю жизнь прокутили, неправильный сон, еда», — объясняет артист.

При этом певец подметил, что необязательно обладать безмерными богатствами и тратить их на походы косметологам, чтобы выглядеть красиво и ухоженно.

«Я артист. Мне сам Бог велел ухаживать за лицом. Я что-то делаю, но без фанатизма. К косметологам я редко хожу. Просто какой-то крем. Причем у меня крем один для всего», — поделился Шаляпин.

За своими волосами певец ухаживает так же максимально обычным способом. Он пользуется шампунями эконом-класса.

«Дарили всякие дорогущие. Все это мне не подходит. У меня волосы от них, как солома», — рассказал артист.

У косметологов Шаляпин предпочитает буккальный массаж лица, суть которого заключается в проработке мимических и жевательных мышц. После этой процедуры артист ощущает себя помолодевшим. Несмотря на то, что певец отдает преимущество натуральной красоте, он не исключает, что когда-нибудь обратится к помощи пластических хирургов.

«Я за пластику: за адекватную и своевременную. За пластику, которая по показаниям, когда человеку действительно нужно убрать, допустим, мешки под глазами», — объяснил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, как Шаляпин высказался о пластических операциях Киркорова.