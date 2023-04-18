«Всегда приятно»: Ивлеева осчастливила первого встречного прямо на улице

Зачем интернет-знаменитость приставала к прохожим?

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева после развода с рэпером Элджеем может позволить себе все, что захочет. Захотела — подошла к первому встречному мужчине и подарила ему деньги. Так артистка и сделала. На улице она подловила незнакомца и вручила ему пару купюр. Издание dni.ru разобралось, что за щедрую акцию устроила блогер.

«Радуйте друг друга по поводу и без, это всегда приятно и ценно. Вот бы все задания были такими — это лучшее событие сегодняшнего дня!» — призналась она.

Оказалось, что чужому мужчине она подарила деньги по заданию из социальной сети ВКонтакте, где сейчас проходит проект #ачтодальше, в котором подписчики могут ставить задачки блогеру. Таким образом десять тысяч рублей ушли в карман первому прохожему.

Несколько лет назад Ивлеева заняла лидирующую позицию списка Forbes как самый богатый блогер России. Ее годовой доход оценивался в 2,7 миллиона долларов, а зарабатывает она усердным трудом — снимается в кино и рекламе, ведет шоу на телевидении, снимает проекты для YouTube-канала и проводит частные праздники.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Каграманов позвал замуж дважды разведенную Гагарину.