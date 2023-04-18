«Партнерство на высоком уровне»: главное из визита министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву

Нашел время для очень показательного визита новый министр обороны Китая. Вступив в должность, первую свою зарубежную поездку Ли Шанфу совершил в Москву. И это уже второй за последнее время знак для всего мира. Пекин дорожит отношениями с Москвой. Пекин готов сотрудничать дальше, в том числе в военном деле. О чем договорились и на какие ухищрения идет Вашингтон, чтобы разрушить эту межгосударственную дружбу? Об этом — корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Зарубежный визит китайского министра обороны Ли Шанфу именно в Россию призван продемонстрировать всему миру, с кем Пекину по пути. Об этом заявил сам гость из Поднебесной. Вместе с Сергеем Шойгу главы двух ведомств сегодня подписали меморандум о взаимопонимании между военной академией Генштаба России и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая.

«Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и содействие находятся на самом высоком уровне, их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности», — отметил Шойгу.

Министр обороны Китая заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина помогает снимать напряженность и делает стабильнее обстановку в мире. Впрочем, от такой дружбы совсем не в восторге в Вашингтоне — там пытаются помешать появлению новых глобальных союзов, причем делают это весьма экстравагантным способом. Сегодня стало известно, что ФБР обнаружило секретный китайский полицейский участок, в нью-йоркском Чайна-тауне.

«Министерство общественной безопасности Китая неоднократно и грубо нарушало суверенитет нашей страны, в том числе путем открытия и функционирования полицейского участка в центре Нью-Йорка», — утверждает прокурор США по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис.

По данным следствия, секретный участок работал с февраля прошлого года. ФБР утверждает, что его главной целью было преследование китайских диссидентов. Правда, обвинения предъявили 40 полицейским на территории самого Китая. В Штатах арестованы всего двое. И это могло бы быть простым совпадением, но сегодня сам госсекретарь США потребовал от Пекина определиться и четко обозначить, на правильной ли он стороне.

«Это именно то, что президент Байден стремился укрепить на Бали, когда он встречался с президентом Си, и я ожидаю, что мы сможем продвинуться вперед в этом направлении. Но для этого необходимо, чтобы Китай четко обозначил свои собственные намерения», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Видимо, все дело в том, что Китай как раз очень ясно обозначил намерения — первый визит после переизбрания председатель Си Цзиньпин совершил в Москву, сейчас приехал министр обороны. Хотя США и без этого приписывали Пекину секретную помощь русским в технологиях и вооружении. Впрочем, формально Вашингтон, в своем привычном стиле, борется за свободу слова.

«Десяти лицам, включая шесть сотрудников Министерства общественной безопасности Китая, были предъявлены обвинения за их роль в оказании помощи китайскому правительству в цензурировании и подавлении свободы слова пользователей платформы одной из американских технологических компаний. Китайская коммунистическая партия пыталась подвергнуть цензуре политически чувствительные темы, неприемлемые для правительства КНР», — сказал помощник директора федерального бюро ФБР в Вашингтоне Дэвид Сандберг.

Визит министра обороны Китая к тому же совпал с военно-морскими учениями, которые проводит Тихоокеанский флот России. А корабли Поднебесной прямо сейчас тренируются в Тайваньском проливе. США и здесь пытаются играть на обострение: на остров, который даже Вашингтон признает частью Китая, отправлены 200 американских военных советников. Инструкторы направятся в учебные лагеря для подготовки армии.