«Большой потенциал»: Стивен Сигал открыл центр айкидо в Москве

Одна из задач центра — подготовка к службе в Вооруженных силах России.

Всероссийский центр айкидо «Тайфун» торжественно открылся в Москве. Почетным гостем церемонии открытия стал представитель МИД России по гуманитарным связям России и США, знаменитый актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

С раненого детства Сигал занимался айкидо, а с 2018 года он является главным инструктором Федерации айкидо России, которая открыла новый центр. Со своими лучшими учениками голливудский актер перерезал красную ленту и сказал, что айкидо может сделать мир лучше.

«У молодых спортсменов, которых я сегодня увидел, очень большой потенциал. Нужно открывать больше таких центров, чтобы его развивать. Это важно, чтобы развитие айкидо шло более ускоренными темпами», — цитирует Сигала ТАСС.

Среди основных задач центра — это повышение прикладного характера айкидо, развитие различных стилей и направлений традиционного и современного боевого искусства. Главная цель центра — сделать так, чтобы у занимающихся была возможность стать чемпионами и получить спортивный разряд и звание. Также центр будет готовить спортсменов к службе в Вооруженных силах России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Стивен Сигал думает о русских людях. Знаменитый актер считает, что в его любимой стране прекрасно абсолютно все.