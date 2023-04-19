В Подмосковье мотоциклист сбил бабушку и ее пятилетнего внука на «зебре»

Жуткие кадры в Подмосковье попали на камеры видеофиксации. 42-летний мотоциклист сбил бабушку и ее внука на пешеходном переходе. Пенсионерка и ребенок катались на велосипедах, но дорогу переходили по правилам.

По «зебре» каждый вел свой байк за руль. А вот мотоциклист не сбросил скорость, хотя должен был пропустить пешеходов. Людей лихач заметил слишком поздно. Все, что он успел сделать, это завалить мотоцикл на бок.

В аварии никто не погиб, но все трое попали в больницу. У пострадавших черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. У пожилой женщины также сломаны обе голени.