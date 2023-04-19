Украина отозвала своего посла в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Встреча Лукашенко и Пушилина состоялась впервые после вхождения ДНР в состав России.

Украина приняла решение отозвать своего посла Игоря Кизима в Белоруссии для консультаций. Это произошло после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД Украины напомнили, что осуждают проведение переговоров Лукашенко с Пушилиным. По мнению Киева, данная встреча стала «недружественным актом» со стороны Минска.

Официальный диалог белорусского лидера и Дениса Пушилина прошла во вторник в Минске. Это была их первая встреча с тех пор, как ДНР вошла в состав России.

Президент Белоруссии предложил Донецку помощь в восстановлении и нормализации жизни в регионе. Пушилин, в свою очередь, отметил, что уже сейчас нужно закладывать основы развития ДНР, а также поблагодарил главу Белоруссии за приглашение посетить страну. Также глава Донецкой народной республики по итогу визита в Белоруссию добавил, что очень важно было обозначить точки соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Белоруссия попросила у РФ гарантии защиты своей территории.