«Поролоновый зад»: Киркоров блеснул новой фигурой в обтягивающем трико

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 960

Филипп Киркоров показал увеличенные в несколько раз ягодицы на сцене

«Поролоновый зад»: Киркоров блеснул новой фигурой в обтягивающем трико

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Остались ли у народного артиста части тела, которые он еще не изменил?

Филипп Киркоров успевает не только гастролировать, но и в перерывах делать пластические операции. Такое ощущение, что поп-король щелкает их, как орешки. На одном из выступлений в Санкт-Петербурге, артист поразил публику своими новыми… ягодицами. Фото можно посмотреть на сайте 7Дней.ru.

Фанаты ожидали чего угодно, но только не этого. На сцене музыкант предстал в облегающем черном костюме, в котором можно было просмотреть все детали его новых ягодиц. Многие даже предположили, что Киркоров приделал себе «поролоновый зад». Однако знаменитость заверил, что «все у него настоящее».

«Какой поролон? Вы с ума сошли? У меня все настоящее», — приводит издание его слова.

Тогда стоит предположить, что теперь ягодицы народного артиста смело могут сместить с пьедестала попу американской знаменитости Ким Кардашьян.

Кстати, жесткое увлечение Киркорова пластической хирургией началось в начале января 2023 года. Тогда он сделал себе абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. За все это он отдал около двух с лишним миллионов рублей. Теперь страдают его стилисты — всю одежду пришлось заменять или ушивать, ведь Филипп Бедросович еще и заметно похудел.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киркоров рассказал о восстановлении после пластики.

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«Поролоновый зад»: Киркоров блеснул новой фигурой в обтягивающем трико

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