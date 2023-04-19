Надежда Ермакова заговорила о минусах жизни с молодым мужем: «Ерунда»

К роману пары многие поклонники относятся скептически. Поматросит и бросит, предупреждали некоторые из них.

Экс-участница «Дома-2» и блогер Надежда Ермакова заговорила о минусах жизни с партнером из-за огромной разницы в возрасте. Между ней и Даниэлем Чистовым, тоже выпускником телестройки, она составляет целых 15 лет. Но 39-летняя знаменитость уверяет, что совсем этого не чувствует.

«Понимаю, примеров из „Дома-2“ много, кто разбегались грязно и некрасиво, ну и разницу в возрасте постоянно вспоминают, мол, лучше далеко не заходить, а сейчас расходиться, пока до детей не дошло. <...> А мы вместе и правда счастливы. Да, срок небольшой, всего-то полтора года вместе, но это самое мое счастливое время, я кайфую от жизни и от Даниэля», — разоткровенничалась блогер в соцсетях.

Она отметила, что многие до сих пор не верят в ее счастливый союз с молодым возлюбленным. И объясняет это несколькими причинами — вероятность нарваться на предательство, горький опыт прошлого и страх. Но если между людьми настоящие чувства, никакие препятствия им не страшны.

«И даже наша история отношений — и то, что наломали дров с отменой свадьбы, а потом взяли себя в руки, ведь любовь все преодолевает — не пример совсем! Ну не верят люди в любовь и не хотят ее в своей жизни. Странно, но это факт. Люди боятся отношений и на опережение отгораживаются от любви» — сожалеет Надежда.

Блогер не сомневается, что многие предрассудки человек создает сам и живет с ними. Но история, подчеркивает она, знает хорошие примеры и вспомнила Надежду Бабкину, Леру Кудрявцеву, которые до сих пор счастливы со своими молодыми мужьями. Выпускница «Дома-2» надеется, что и у нее все сложится хорошо.

«Возраст — не такая уж проблема, все в вашей голове. Гораздо больше меня волнует вопрос верности партнера, порядочности, умения позаботиться о своей половинке, смотреть в одну сторону. Сейчас очень много браков с большой разницей в возрасте –и что? Мне кажется, ерунда все это», — считает Надежда.

История любви Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова началась во время участия в проекте «Дом-2». Она на тот момент планировала покинуть телестройку, но напоследок решила завязать роман, прислушавшись к совету подруги. Правда, и сама не верила, что из этих отношений что-то может получиться. Идея, скорее, выглядела безумной. Но время показало, что это оказалось одно из самых правильных решений в жизни знаменитости. Молодые люди так увлеклись друг другом, что дошли в итоге за ЗАГСа.

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