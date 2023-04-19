«Малое бегство»: как происходит отступление ВСУ из Артемовска
Советник Пушилина Гагин: согласованного отступления ВСУ из Артемовска пока нет
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Взятие города российскими подразделениями — вопрос ближайшего времени.
На данный момент из города Артемовск выходят малые группы Вооруженных сил Украины, никакого согласованного отступления пока нет. Об этом заявил в эфире одного из федеральных телеканалов советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Да, есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство», — говорит Гагин.
Также он добавил, что город находится под контролем ЧВК «Вагнер», а продвижение сил РФ в Артемовске просто неотвратимо. Более того, вопрос его взятия будет решен в самое ближайшее время.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля. Соответствующий приказ огласил президент России Владимир Путин. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские бойцы контролируют около 90% Артемовска.
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