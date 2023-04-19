В ДНР заявили, что российские бойцы контролируют около 90% Артемовска

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 7

Советник врио главы ДНР Гагин: под контролем российских сил около 90% Артемовска

В ДНР заявили, что российские бойцы контролируют около 90% Артемовска

Фото: П/с главы ДНР Пушилина / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Дальнее продвижение российских неотвратимо.

Под контролем российских сил находится около 90% территории Артемовска (украинское название — Бахмут). Такие данные по состоянию на 18 апреля сообщил ТАСС Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Он добавил, что продвижение российских бойцов в городе неотвратимо.

Ранее, в первой половине апреля, врио главы ДНР сообщал, что все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских сил.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля. Соответствующий приказ огласил президент России Владимир Путин. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Сразу же после начала СВО «коллективный Запад» объявил России экономическую войну и начал накачивать Украину деньгами, вооружением, техникой и боеприпасами.

Тема:
Спецоперация
19 апр
Как работают артиллеристы ВДВ: лучшее видео из зоны СВО за день
18 апр
В зоне СВО ликвидирован экс-нардеп Украины Олег Барна
18 апр
«С позиции на позицию»: как ВС РФ отодвигают ВСУ от поселка Спорное
18 апр
Ударный беспилотник ВСУ атаковал Донецк, обломки упали рядом со школой
18 апр
Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ
18 апр
В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Франции по Украине
18 апр
Негде прятаться: ВС РФ уничтожили солдат ВСУ в ангаре и лесополосе
18 апр
Российские бойцы овладели еще тремя кварталами в Артемовске
18 апр
Огонь с высоты: ВС РФ атакуют цели ВСУ при помощи дронов с фугасом
18 апр
В Кремле объяснили путаницу с датами поездки Путина в ЛНР и Херсонскую область
+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

6:38
В ДНР заявили, что российские бойцы контролируют около 90% Артемовска
6:29
«Раздражение огромное»: Басков рассказал о проблемах со кожей
6:19
В Подмосковье мотоциклист сбил бабушку и ее пятилетнего внука на «зебре»
6:06
Как работают артиллеристы ВДВ: лучшее видео из зоны СВО за день
5:46
Звезда фильма «Кудряшка Сью» Элисан Портер вышла замуж
5:25
Сергей Лавров призвал не доверять США: «Могут обмануть в любой момент»

Сейчас читают

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Актер из «Отряда особого назначения» Александр Тартышников умер на Украине
Ирина Дубцова рассказала о недуге, который появился у нее после смерти отца
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео