В ДНР заявили, что российские бойцы контролируют около 90% Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: под контролем российских сил около 90% Артемовска
Фото: П/с главы ДНР Пушилина / ТАСС
Дальнее продвижение российских неотвратимо.
Под контролем российских сил находится около 90% территории Артемовска (украинское название — Бахмут). Такие данные по состоянию на 18 апреля сообщил ТАСС Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.
Он добавил, что продвижение российских бойцов в городе неотвратимо.
Ранее, в первой половине апреля, врио главы ДНР сообщал, что все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских сил.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля. Соответствующий приказ огласил президент России Владимир Путин. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Сразу же после начала СВО «коллективный Запад» объявил России экономическую войну и начал накачивать Украину деньгами, вооружением, техникой и боеприпасами.
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