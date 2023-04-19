Рэпер HammAli попал под прицел поклонницы-сталкера: «Страшно»

Незнакомка закидала артиста угрозами — пришлось искать помощи у полиции.

Российский рэпер, солист группы HammAli& Navai Александр Алиев признался, что попал под прицел назойливой поклонницы-сталкера. Девушка так запугала музыканта, что ему пришлось обратиться в полицию. Своей историей артист поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Бывают ситуации, хоть и редкие, когда женщины преследуют, оставляют какие-то записки, пытаются попасть в твое личное пространство, ждут под квартирой, это неприятно. Мне не нравится, когда без согласия кого-то пытаются добиться твоего внимания», — отметил артист.

По его словам, фанатку в конце концов пришлось осадить в грубой форме. Но та и после этого не теряла хватку и решила добиваться внимания Александра с помощью угроз.

«Когда я в неприятной форме высказался, как получать это внимание, мне стали поступать угрозы. И я написал заявление — думаю, ладно, будь что будет. Полицейские разберутся», — надеется рэпер.

Он добавил, что ему ближе другая манера общения с поклонницами, обязательное условие — дистанция.

«Все остальное, красиво. Можно выстроить любые отношения. Общаться и делиться вниманием и эмоциями», — уверен певец.

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