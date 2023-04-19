Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос

Российские космонавты покинули МКС на время. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос впервые в этом году. За бортом станции космонавты проведут более 6,5 часов. Экипаж перенесет радиатор с одного модуля на другой. Сделают это с помощью робота-манипулятора. На МКС им управляет Андрей Федяев.

Эти работы планировали еще в прошлом году. Но из-за разгерметизации внешней обшивки «Союза МС-22» выход в открытый космос отменили. В конце марта без экипажа поврежденный корабль приземлился в казахстанской степи. Ему на смену отправили «Союз МС-23».