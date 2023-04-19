Банная ночь: коммунальщики помыли Дворцовый мост в Петербурге

На генеральную уборку ушло огромное количество воды — почти 30 тонн.

Дворцовый мост принял душ. Коммунальщики устроили банную ночь одному из главных символов Санкт-Петербурга. Водные процедуры продолжались несколько часов. Отмыть пришлось почти пять тысяч квадратных метров поверхности. Чистили пролеты, барьерные ограждения, тротуары и проезжую часть.

На генеральную уборку ушло почти 30 тонн чистой воды без добавления моющих средств. Использовать химию запрещено, так как она может попасть в Неву. Коммунальщики специально выбрали для работ темное время суток, чтобы не мешать водителям.