Банная ночь: коммунальщики помыли Дворцовый мост в Петербурге
В Петербурге помыли Дворцовый мост к началу теплого сезона
Фото, видео: © РИА Новости /Владимир Астапкович; 5-tv.ru
На генеральную уборку ушло огромное количество воды — почти 30 тонн.
Дворцовый мост принял душ. Коммунальщики устроили банную ночь одному из главных символов Санкт-Петербурга. Водные процедуры продолжались несколько часов. Отмыть пришлось почти пять тысяч квадратных метров поверхности. Чистили пролеты, барьерные ограждения, тротуары и проезжую часть.
На генеральную уборку ушло почти 30 тонн чистой воды без добавления моющих средств. Использовать химию запрещено, так как она может попасть в Неву. Коммунальщики специально выбрали для работ темное время суток, чтобы не мешать водителям.
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