«А это что?»: Муцениеце посетовала на безуспешное стремление к совершенству

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 20

Агата Муцениеце призналась в недовольстве своей внешностью

«А это что?»: Муцениеце посетовала на безуспешное стремление к совершенству

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Себя артистка сравнила со своей коллегой по цеху Ольгой Кабо.

Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце призналась, что ее не все устраивает в своей внешности. Главная претензия к себе — неумение быть элегантной, хоть актриса и очень старается.

«Вот, знаете, смотрю я на себя, и думаю, ну вот есть же люди, которым просто дано быть элегантными. А есть я… Ну, а что?» — цитирует экс-супругу Павла Прилучного портал «Вокруг ТВ».

Глядя на себя, артистка вдруг вспомнила свою коллегу Ольгу Кабо. Та, по мнению знаменитости, выглядит элегантной в любом образе.

«Она всегда элегантна, ну вот просто, что бы она не надела. Ну, а это что? А мне казалось, что будет элегантно, чтобы вы понимали», — пояснила актриса.

Вместе с тем, как известно, Агата Муцениеце за последнее время проделала непростой путь к красоте. Тренировки и правильное питание дали потрясающий результат — актриса скинула лишние килограммы, заметно похорошела и избавилась от многих комплексов и зависимости от чужого мнения.

Изменения сказались и на профессиональной жизни звезды — актриса не только активно снимается в кино, она теперь — главное действующее лицо в шоу столичного театра-кабаре, где заменила Екатерину Варнаву. В постановках знаменитость танцует на шесте, исполняет различные трюки и смело шутит ниже пояса. Так артистка пытается разрядить обстановку в отношениях с бывшим, в которых никак не получается достичь дружеской ноты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаилу Галустяну удалось похудеть на 11 килограммов. 

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