Нельзя забывать: в России прошла акция в память о жертвах геноцида нацистов в годы ВОВ

Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны. Эта категория граждан теперь получит дополнительные социальные гарантии и льготы. Документ разработан по поручению президента. И сегодня в России — День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

По всей стране проходят выставки, уроки в школах и ВУЗах, посвященные тем чудовищным событиям… Массовым убийствам, пыткам, экспериментам над детьми. От нацистов в годы войны погибли свыше 16 миллионов мирных граждан и пленных красноармейцев. О преступлениях, у которых нет срока давности — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Там, где на данный момент поднимается ввысь пламя «Вечного огня», когда-то был один из самых страшных лагерей смерти — Дулаг 241, он же — Красный. В 1942–1943 годах, в нем, под Симферополем, нацисты сожгли и замучили более 15 тысяч человек.

«Ровно на этом месте находился колодец глубиной 24 метра. Когда кто-то не погибал, они стреляли в колодец. Колодец 24 метра был заполнен доверху», — заявил Владимир Бобков, зампредседателя госсовета Республики Крым.

В Ульяновске, Новосибирске, Ставрополе люди возлагают цветы к памятникам жертв нацистского геноцида. А в школах проводят уроки мужества — правнуки победы рассказывают истории своих героев.

В Уральском Педагогическом развернули экспозицию, посвященную Нюрнбергскому трибуналу. В аудиториях — лекции по истории нацистских преступлений.

По всей стране уроки, лекции, выставки, что напоминают об одной из самых страшных страниц мировой истории. В Москве, в музее Великой Отечественной — можно пройти тропой той войны — из 41-го в 45-й. И вспомнить не только о тех, кто погиб на фронте, но и о тех, кто был замучен в фашистских концлагерях. Цифры жуткие — более пяти миллионов советских граждан.

Имя Вера Бакаевой дали в госпитале, когда ей было девять лет. После двух лет, проведенных в нацистском лагере под Кенигсбергом, собственного она не помнила. Зато никогда не забудет, как на ее глазах фашисты заживо сожгли мать и повесили отца.

«Я как увидела, что его вешают, закричала: „Папочка!“ А немец снял свой этот, и мне по ногам. Ранил ногу. Я упала. Тогда ползала только», — рассказывает Вера.

Вместе с другими ранеными девочку сдали в нацистскую лабораторию, где ставили эксперименты над людьми.

«При первых уколах две девочки умерли сразу. Они уколы какие-то на нас испытывали. Потом какие-то уколы начали делать, и у нас выпали зубы. Мне ж восемь лет было тогда», — уточнила бывшая узница концлагеря.

Чтобы сохранить память о жертвах нацизма отряды добровольцев каждый год проводят раскопки по всей России, возвращая имена пропавшим без вести. Вот, например, поселок Микулино в Подмосковье — здесь нашли массовое захоронение 155 человек.

Проходит также выставка «Преступление без срока давности» в детском лагере Артек. На картинах, которые присылали художники со всей России, можно увидеть глаза, опустошенные войной.

У преступлений фашистов, действительно, нет срока давности — генпрокуратура и сейчас расследует массовые убийства мирных граждан в годы войны: на Кубани, под Сталинградом, в Псковской области. Сотни уголовных дел завели и против нынешних нацистов, что жгли Одессу и бомбили Донбасс.

«Идеология нацизма — превосходства одних над другими — это то, что ведет мир к краху. И если бы мы смирились с тем, что сегодня нацизм расцветает на Украине то это был бы крах, крах всех», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Бывшая узница концлагеря Вера Бакаева говорит, всеми мыслями она сейчас с нашими бойцами, которые участвуют в спецоперации. Сама вяжет им носки и шьет теплые стельки, и отправляет посылки на фронт.

«Вот такие кожаные всякие. Не бросаю, потому что пригодятся», — отмечает Вера.

Вот он — настоящий символ связи времен и памяти, которую не позволят предать забвению.