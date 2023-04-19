Научный подход: российские ученые расшифровывают геном винограда

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«Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с Курчатовским институтом

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Для развития этой сельскохозяйственной отрасли можно опираться только на науку.

«Росконгресс» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно развивать инновационные проекты в самых различных сферах. Например, сегодня говорили о вине. Ведь его производство — это не только искусство, но и наука. Ученые Курчатовского института расшифровывают геном винограда, с помощью генетических технологий восстанавливают исконные сорта. И благодаря таким прорывным технологиям наше виноделие за последние годы вышло на качественно новый уровень. Хотя, по словам Михаила Ковальчука, еще пять лет назад многие за рубежом и не знали о существовании российского продукта.

«Сегодня практически, даже так сказать, у всех сторонников не нашего вина, нет сомнений в том, что оно есть и очень высокого качества. Очень важно, это произошло за очень короткий срок. Во-первых, благодаря пристальному вниманию президента лично к этой проблеме. Вторая сторона в том, что Курчатовский институт как головная организация как программа по генетике, внесла сюда науку, и мы, понимая с самого начала, там несколько лет назад, когда была запущена генетическая программа, понимали, что мы прорваться в виноделии, как сегодня и во многих сельскохозяйственных направлениях, можем только благодаря науке», — заметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Также говорили о важности импортозамещения. Если раньше сырье для российского вина везли зачастую из-за рубежа, то сейчас пытаются делать исключительно из своего. Ведь по закону теперь нельзя называть российским продукт, произведенный из импортного винограда.

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Научный подход: российские ученые расшифровывают геном винограда

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