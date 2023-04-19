В Санкт-Петербурге приступили к реставрации Московских ворот

В Петербурге начался ремонт на 300 миллионов рублей. Этой суммы должно хватить, чтобы привести в порядок огромные Московские ворота высотой почти с пятиэтажку. С них начали снимать крылатых гениев — медные скульптуры, каждая весит 200 килограммов и представляет собой большую историческую ценность. Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал, надолго ли исчезнет памятник, к которому водят экскурсии.

Аккуратно, словно хирурги, скальпелями и шпателями реставраторы зачищают сварные швы.

«Мы видим, что трещинки расходятся. Такие деформации тоже нужно будет подлечить», — говорит реставратор.

Подлечить — это скромно сказано. Работы не просто много, Московские ворота — самое крупное в мире сооружение из чугунных деталей. Высота — 23 метра, ширина — 36! 185 лет назад они произвели фурор. После осмотра в реставрационную мастерскую отправляется масштабная фигура крылатого гения. Медленно, сантиметр за сантиметром, он нисходит на землю.

«Всего по периметру Московских ворот тридцать фигур крылатых гениев, все они в разном состоянии, у этой скульптуры, например, видно, что потрепаны руки. Но демонтаж ждет каждую скульптуру. Кроме того, в мастерскую отправят некоторые чугунные элементы, накладные знаки и буквы, ну а все остальное будут реставрировать непосредственно здесь на месте», — показывает корреспондент.

«Там есть сопряжение черного металла и цветного. Это всегда вызывает агрессивную среду в месте соприкосновения, это тоже надо будет решить в процессе реставрации. Есть проблемы определенные, коррозионные в том числе. Очень сложные места крепления», — отмечает реставратор металлических конструкций Виктор Лебедев.

Даже многотонная чугунная громадина не может противостоять климату Северной столицы. Дождь, ветра, плюс вокруг арки дорожное кольцо — вся пыль и грязь оседает на памятнике. Сумму на реставрацию городу придется потратить более чем солидную — 300 миллионов рублей. Устранить коррозию на каркасе, основании, облицовке, заглянуть внутрь огромных полых колонн.

Изменится и цвет ворот. Понятно, что за 20 лет краска на чугуне выгорела. Покрасят памятник под патинированную бронзу. То есть они станут зеленее, чуть ярче, но уже с легким налетом или, как говорят, с патиной времени.

Вернуть все на свои места обещают уже в следующем году. Триумфальная арка — важная часть экскурсионных маршрутов. Два века назад ее возвели в честь славной победы Российской империи над Персией и Турцией и в память о подавлении восстания в Польше. Использовать в работе обещают аутентичные материалы, никакой пластмассы. Разве что скульптуры перед сдачей обработают воском, чтобы дольше сохраняли свежий вид. Ожидается, что после реставрации забыть про ремонт можно еще как минимум на 20 лет.