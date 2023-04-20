Похудел и помолодел: Иосиф Пригожин шокировал публику шевелюрой на голове

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 902

Иосиф Пригожин появился на публике с волосами на голове

Похудел и помолодел: Иосиф Пригожин шокировал публику шевелюрой на голове

Фото: www.globallookpress.com / Светлана Шевченко

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За более чем 30 лет работы продюсером Пригожина привыкли видеть с лысой головой. Что произошло сейчас?

Продюсер Иосиф Пригожин не любит шокировать публику и эпатировать. Однако недавно он привлек немало к себе внимания, появившись с роскошной шевелюрой на голове. Издание 7Дней.ru опубликовало фото нового образа знаменитости.

Заметно похудевший и с кудрями на голове он появился на съемочной площадке одной из программ на федеральном канале. Многие тут же стали гадать, что случилось и как ему удалось так быстро обзавестись волосами. Притом, что продюсер последние десятки лет ходит с лысой головой. Если бы у Пригожина была операция по пересадке волос, реабилитация длилась долго. Поэтому, вероятней всего, он воспользовался париком.

«Пригожин прям помолодел лет на 15 с новой прической»;

«Как меняет внешность людей, наличие волос»;

«Только что произошло с Иосифом?» — отреагировали пользователи сети под постом певца Прохора Шаляпина, который и рассекретил новый стиль Пригожина.

Сам продюсер объяснять причину преображения пока не спешит. Но фанаты надеются, что в ближайшие дни они узнают правду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем готов работать Иосиф Пригожин, чтобы прокормить свою семью.

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