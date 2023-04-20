Все ради России: Южная Корея не собирается поставлять военную помощь Украине

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 305

Ренхап: Южная Корея не поставляет оружие Украине ради отношений с Россией

Все ради России: Южная Корея не собирается поставлять военную помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com / Robin Hausmann

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Сеуле уверяют, что ради отношений с важной для них страной, они готовы на все.

Южная Корея не поставляет оружие Украине, чтобы отношения с Россией продолжали развиваться стабильно. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея.

В материале говорится о том, что в государстве нет такого закона, который бы запрещал отправлять оружие другой стране или оказывать какую-либо военную помощь.

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — пояснил один чиновник.

До этого президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что если вдруг возникнет ситуация в виде нападений на мирное население или нарушений каких-то законов в ходе конфликта, то в этом случае Южной Корее будет очень сложно настаивать на гуманитарной или финансовой помощи.

На это тут же отреагировал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, заявив, что Москва очень сожалеет по поводу данного высказывания, а если Южная Корея все-таки решится отправлять Незалежной поставки боевой техники и оружия, то это продемонстрирует ее вовлеченность в конфликт.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Сеулу, что подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях двух стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Захарова сделала предупреждение Сеулу после слов о поставках Киеву вооружений.

Тема:
Спецоперация
20 апр
Российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ на купянском направлении
20 апр
Боевая работа САУ «Гвоздика»: лучшее видео из зоны СВО за день
20 апр
«Южная» группировка войск нанесла сокрушительный удар по ресурсам ВСУ
20 апр
На южнодонецком направлении ликвидирована разведгруппа ВСУ
20 апр
ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Угледара
20 апр
Российские бойцы сбили самолет Су-25 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» возле Угледара
19 апр
СМИ сообщили о взрывах на территории Украины
19 апр
ВСУ оставили стратегический узел обороны в ДНР
19 апр
«Не хотел отвлекать от дел»: Владимир Путин назвал мотивы поездки в зону СВО
19 апр
В Артемовске уничтожен «Перун» — участник поджога Дома профсоюзов
+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

8:45
«Был бум»: Анна Калашникова до сих пор исправляет последствия неудачной пластики
8:33
Из Никарагуа — на Кубу: как завершается турне главы МИД РФ по Латинской Америке
8:24
Дожить до 100 лет: случайность или реальность?
8:08
Не приветствуют диеты: как Ханна, Барановская и Севиль готовятся к лету
7:55
Участник популярной K-pop группы Astro Мунбин найден мертвым в своей квартире
7:43
Все ради России: Южная Корея не собирается поставлять военную помощь Украине

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
От либидо до патологии: чем опасен высокий и низкий уровень тестостерона у мужчин
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео