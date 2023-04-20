Агата Муцениеце сыграет роль матери в многосерийной драме Сергея Жукова

Агата Муцениеце решила попробовать в новом киноамплуа. В драме «Плакса» актриса исполнит роль матери девочки Маши, которая переехала из маленького города и мечтает собрать свою музыкальную группу. Девочка сталкивается с буллингом в школе и другими подростковыми трудностями, пишет Газета.ru.

Авторы картины подчеркивают — несмотря на поднятые проблемы, драма учит доброте и уважительному отношению к окружающим. Актеры старались передать зрителю мысль, что даже из самых сложных ситуаций всегда можно найти выход.

Роль девочки-подростка сыграет дочь солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, Ника. К слову, певец выступил продюсером сериала, чтобы поддержать наследницу. А экранным мужем Муцениеце будет актер Роман Маякин.

Фото: Кадр из сериала «Плакса», 2023 г.

Съемки сериала уже начались в Москве, а позже продолжатся в Сочи, где запишут основные натурные кадры с местными парками, скверами и кафе.

Помимо работы в кино Агата Муцениеце продолжает окончательно разрывать отношения со своим бывшим мужем Павлом Прилучным. Совсем недавно актриса подала на него в суд, чтобы выписать из квартиры. Иск актрисы был удовлетворен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце обиделась на дочь за критику своей внешности.