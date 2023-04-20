Агата Муцениеце сыграет роль матери в многосерийной драме Сергея Жукова

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 42

Солист группы «Руки вверх!» решил спродюсировать картину, чтобы поддержать дочь Нику, которая исполнит одну из главных ролей.

Агата Муцениеце сыграет роль матери в многосерийной драме Сергея Жукова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Агата Муцениеце решила попробовать в новом киноамплуа. В драме «Плакса» актриса исполнит роль матери девочки Маши, которая переехала из маленького города и мечтает собрать свою музыкальную группу. Девочка сталкивается с буллингом в школе и другими подростковыми трудностями, пишет Газета.ru.

Авторы картины подчеркивают — несмотря на поднятые проблемы, драма учит доброте и уважительному отношению к окружающим. Актеры старались передать зрителю мысль, что даже из самых сложных ситуаций всегда можно найти выход.

Роль девочки-подростка сыграет дочь солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, Ника. К слову, певец выступил продюсером сериала, чтобы поддержать наследницу. А экранным мужем Муцениеце будет актер Роман Маякин.

Фото: Кадр из сериала «Плакса», 2023 г.

Съемки сериала уже начались в Москве, а позже продолжатся в Сочи, где запишут основные натурные кадры с местными парками, скверами и кафе.

Помимо работы в кино Агата Муцениеце продолжает окончательно разрывать отношения со своим бывшим мужем Павлом Прилучным. Совсем недавно актриса подала на него в суд, чтобы выписать из квартиры. Иск актрисы был удовлетворен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце обиделась на дочь за критику своей внешности.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.62
-0.03 89.46
0.09
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

22:23
Путин назначил Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края
22:17
Развод по-женски: банда красоток обманывала мужчин при первом свидании
22:01
Путин призвал поддерживать на местах лучшие муниципальные практики управления
21:45
Агата Муцениеце сыграет роль матери в многосерийной драме Сергея Жукова
21:31
ВС РФ «Солнцепеками» взламывают укрепленные позиции ВСУ
21:11
В зоне спецоперации обнаружили членов ЛГБТ-отряда ВСУ

Сейчас читают

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак
В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государстваа
Возрождение Речи Посполитой: губительный путь для Польши
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео