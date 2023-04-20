Все, что нажито непосильным трудом: в Москве обокрали советника главы «Роскосмоса»

На момент кражи в столичной квартире экс-чиновника гостила жена.

В Москве обокрали квартиру советника главы «Роскосмоса» Владимира Устименко. По данным 5-tv.ru, из дома экс-чиновника вынесли дорогой антиквариат и не только.

О случившемся правоохранителям сообщил сам Устименко. По его словам, все произошло еще в марте. Причем кто-то проворачивал грязное дело постепенно, в течение целого месяца. За это время неизвестный успел вынести старинные иконы, раритетные настольные лампы и люстру. А еще представитель «Роскосмоса» обнаружил исчезновение золотых монет.

Сумма ущерба пока не называется, но, вероятно, речь идет о миллионах рублей. Сейчас правоохранители выясняют, кто позарился на имущество Устименко. Известно, что к его «сокровищнице» имела доступ бывшая супруга, которая в тот момент заходила в квартиру.

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