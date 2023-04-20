Все, что нажито непосильным трудом: в Москве обокрали советника главы «Роскосмоса»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 381

Квартиру советника главы «Роскосмоса» Устименко обокрали на огромную сумму

Все, что нажито непосильным трудом: в Москве обокрали советника главы «Роскосмоса»

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Читайте нас в: Дзен Новости

На момент кражи в столичной квартире экс-чиновника гостила жена.

В Москве обокрали квартиру советника главы «Роскосмоса» Владимира Устименко. По данным 5-tv.ru, из дома экс-чиновника вынесли дорогой антиквариат и не только.

О случившемся правоохранителям сообщил сам Устименко. По его словам, все произошло еще в марте. Причем кто-то проворачивал грязное дело постепенно, в течение целого месяца. За это время неизвестный успел вынести старинные иконы, раритетные настольные лампы и люстру. А еще представитель «Роскосмоса» обнаружил исчезновение золотых монет.

Сумма ущерба пока не называется, но, вероятно, речь идет о миллионах рублей. Сейчас правоохранители выясняют, кто позарился на имущество Устименко. Известно, что к его «сокровищнице» имела доступ бывшая супруга, которая в тот момент заходила в квартиру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности кражи в квартире Натальи Фатеевой, по версии ее коллеги Валентины Талызиной.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

14:56
«Хотят изгадить главный праздник России»: зачем Столтенберг спешно прибыл в Киев
14:50
Чем богаты: Петербург вошел в список городов с самыми состоятельными людьми
14:43
Принятый за космический болид под Киевом спутник НАСА сошел с орбиты
14:40
Будут ли вводить дополнительные меры из-за нового подвида COVID-19
14:28
Лимит по семейной ипотеке хотят удвоить в российских городах-миллионниках
14:15
«Потусуйся со мной»: Джо Байден перешел на молодежный сленг на встрече с профсоюзами

Сейчас читают

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак
В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государстваа
Возрождение Речи Посполитой: губительный путь для Польши
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео