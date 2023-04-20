Как дать вторую жизнь продуктам в холодильнике — инфографика

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Рита Миронова
Рита Миронова 28

Можно ли продлить жизнь лакомствам, которые утратили аппетитный вид?

Фото, видео: www.globallookpress.com /Harald Tittel; 5-tv.ru

Продукты с неприятным запахом, белым налетом или липким слоем лучше выкинуть. В остальных случаях им можно продлить жизнь. Но как это сделать?

Из хлеба — сухарики

Черствый хлеб можно превратить в сухари или панировку. Также он подходит как ингредиент фарша для котлет. А если нарезать полежавший батон на кусочки, которые затем приготовить с молоком, яйцом и сахаром, то получатся французские гренки.

Из сыра — соус

Засохший сыр можно использовать не только как посыпку для горячего блюда. Если смешать такой сыр с молоком и нагреть — получится сырный соус.

Из фруктов — пюре и чай

Не спешите выбрасывать засохшие апельсины и лимоны. Если нарезать их на дольки и заморозить, потом можно добавлять кусочки в чай. Потемневшие яблоки и груши можно пустить на фруктовое пюре, а переспелый банан может стать основой для бананового кекса.

Из овощей — бульон и соус

Корнеплоды, которые уже нельзя жарить, никогда не поздно пустить на бульон. А из помидоров можно сделать кетчуп: снять шкурку, бросить помидоры в кипяток, а затем сразу в ледяную воду.

Из ягод — лед, смузи и коктейль

Залежавшиеся ягоды можно переработать в крамбл или, например, заморозить. Замороженный в кубиках виноград подойдет для напитков.

Кроме того, увядшую зелень можно смешать со сливочным маслом и потом намазывать на хлеб. Из кислого молока готовят блинчики, из кефира — оладьи, а из просроченного творога — сырники. Заветренная колбаса и сосиски отлично подойдут для пиццы или яичницы, а также горячих бутербродов и солянки. А если осталось немного вина, то на следующий день его можно добавить в соус для мяса или сделать уксус для заправки салатов. 

Если съесть все продукты до окончания срока годности не находится возможности, то можно просто их заморозить.

Ранее 5-tv.ru писал, когда плесень на продуктах становится ядовитой.

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